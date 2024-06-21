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لبنان

الحشيمي: لضرورة تجنيب لبنان الويلات

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:22
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استنكر النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان "محاولات توريط لبنان وتعكير علاقاته بدول الجوار من خلال إرسال تهديدات مباشرة لدولة قبرص".

ورأى" أن هذا الأمر سيؤثر سلباً على اللبنانيين الموجودين على أراضيها ويهدد مصالحهم ويجعلهم عرضة للطرد والإبعاد". متسائلا عن سبب " الإصرار المتعمد في زعزعة علاقات لبنان بدول الجوار تماماً كما حصل في الماضي في تعكير صفو علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة".
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وقال :  "يتعمد البعض  توريط لبنان وجره رغماً عن أنوف اللبنانيين إلى أتون حرب لا هوادة فيها".

أضاف:"لا شك أن فلسطين قضية كل اللبنانيين والعرب ولكن زج لبنان في هذا الصراع سيتسبب بكوارث لا سبيل للبنان للقيام منها بسلام".
 
ودعا إلى ضرورة تجنيب لبنان الويلات والحفاظ على علاقة طيبة مع دول الجوار ولا سيما قبرص رأفة باللبنانيين ومصالحهم".
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