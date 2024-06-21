اللواء ابراهيم استقبل السفير النروجي مودعاً

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استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت، سفير النروج مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.وخلال الزيارة عرض للتطورات في لبنان والمنطقة وبخاصة الأوضاع في غزة وجنوب لبنان.وأكد السفير ياتفيك "عمق الصداقة والتعاون بين البلدين"، فيما أشاد اللواء إبراهيم بدور السفير ياتفيك في توطيد هذه العلاقات، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.