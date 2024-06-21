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لبنان

اللواء ابراهيم استقبل السفير النروجي مودعاً

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:26
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 استقبل اللواء عباس إبراهيم  في مكتبه في بيروت، سفير النروج مارتين ياتفيك في زيارة  وداعية.

وخلال الزيارة عرض  للتطورات في لبنان والمنطقة وبخاصة الأوضاع في غزة وجنوب لبنان.
 
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وأكد السفير ياتفيك "عمق الصداقة والتعاون بين البلدين"، فيما أشاد اللواء إبراهيم بدور السفير ياتفيك في توطيد هذه العلاقات، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.
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