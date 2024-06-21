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لبنان

قصف إسرائيليّ يطال بلدة يارون خلال تشييع الشهيد حسن صعب

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قذائف مدفعيّة، على بلدة يارون، في جنوب لبنان، أثناء تشييع الشهيد حسن صعب.
 
 
 
كما أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، على مكان قريب جدّاً من مجموعة من الشبان أثناء التشييع، من دون تسجيل إصابات.
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يارون

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