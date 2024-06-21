قصف إسرائيليّ يطال بلدة يارون خلال تشييع الشهيد حسن صعب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قذائف مدفعيّة، على بلدة يارون، في جنوب لبنان، أثناء تشييع الشهيد حسن صعب.

كما أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، على مكان قريب جدّاً من مجموعة من الشبان أثناء التشييع، من دون تسجيل إصابات.