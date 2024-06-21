بيان مهم من مكتب الحجار بشأن تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان"

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار في بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" انه على مدى الايام الثلاثة المقبلة، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الالكترونية للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بين 24 و 28 حزيران.

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أما إذا كان لدى المستفيدين من "برنامج أمان" أي شكوى أو مشكلة، يرجى التواصل حصراً عبر صفحة "الفيسبوك" الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية إذ إن الخط الساخن ١٧٤٧ خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط".