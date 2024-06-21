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لبنان

المايسترو بعلبكي عرض لوزير الثقافة وجهة نظره عن الوضع القائم في الكونسرفتوار

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:34
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 زار المايسترو لبنان بعلبكي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع، وعرض له وجهة نظره عن الوضع القائم حالياً في المعهد الوطني العالي للموسيقى وكيفية التعامل مع المسألة.

 كما تداول معه شؤونا ثقافية.
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