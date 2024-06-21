عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما أعلنه نتنياهو قبل قليل

وأضاف نتنياهو: "سيتعيّن علينا نزع السلاح في غزة بشكل مستدام، وهو أمر لا يُمكن أن تقوم به أيّ جهة إلا إسرائيل".

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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة، سنُحقّق النصر بسرعة على "حماس"، وسنردع أيّ حرب مستقبلية مع "حزب الله".