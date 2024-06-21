خطار: أبرز الإنجازات إنهاء ملف تثبيت المتطوعين وإعطائهم حقوقهم

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إفتتح المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار مركز غزير الجديد للدفاع المدني، في بلدة غزير - كسروان.وأثنى العميد خطار على المبادرة التي قام بها "المجلس البلدي في غزير وعلى رأسه رئيس البلدية شارل حداد بتقديم هذا المبنى وتجهيزه بدعم من الأهالي وهذا ما سيعزز حضور عناصر الدفاع المدني في المنطقة ويمكنهم من تلبية نداءات الإغاثة بمزيد من السرعة والفعالية"، متحدثا عن "اهمية الرسالة الموكلة إلى عناصر الدفاع المدني، وإصرارهم الدائم على مواجهة أقصى التحديات بعزيمة وإصرار وقناعة، لأن العهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام المواطن بالبقاء إلى جانبه حفاظا على سلامته كان وسيبقى قسما دامغا لا عودة عنه حتى في احلك الظروف".وأكد استمرار المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ المهام الموكلة إليها "بفضل تضحيات أبنائها التي لا تقدر بثمن والمساعدات التي ترد نتيجة الثقة المحلية والدولية". وقال: "لعل أبرز أحد العلامات المضيئة في سجل الإنجازات التي توصلنا إلى تحقيقها بفضل مساعي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولي، هو إنهاء ملف تثبيت المتطوعين وإعطائهم حقوقهم المشروعة". متمنيا ان يظل الدفاع المدني "موضع ثقة الجميع".بعد ذلك، أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية وتفقد العميد خطار والحاضرون المركز الجديد واطلعوا على محتوياته.