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لبنان

النيران تندلع في بلدة جنوبيّة... ماذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:53
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استهدفت مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ الأحياء السكنية في بلدة الناقورة.
 
 
وقد أُصيب منزل في البلدة بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيه.
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