سفارة جمهورية أرمينيا وزعت بيان وزارة الخارجية حول الاعتراف بدولة فلسطين

وزعت سفارة جمهورية أرمينيا في لبنان بيان وزارة الخارجية جمهورية أرمينيا حول الاعتراف بدولة فلسطين وجاء فيه: "إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والنزاع المسلح المستمر هو إحدى القضايا على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل بشكل أولوي. إن جمهورية أرمينيا ترفض رفضاً قاطعاً استهداف البنية التحتية المدنية، والعنف ضد المدنيين، واحتجازهم كرهائن وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضمّ إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".

‎اضاف البيان:" وقد انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. علاوة على ذلك، فإن جمهورية أرمينيا مهتمة بإخلاص باستنباب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة المصالحة الدائمة بين الشعبي اليهودي والفلسطيني. لقد حرصنا دائماً في مختلف المحافل الدولية، على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعمنا مبدأ "الدولتين" في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ونحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق طموحاتهم المشروعة".

‎وختم البيان:" وبناءً على ما سبق، وتأكيداً لالتزامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".