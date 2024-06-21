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لبنان

نقل شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع

Lebanon 24
21-06-2024 | 08:04
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نقل المدعو خ.ب، البالغ من العمر 30 عاماً، الى مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة الصليب الأحمر.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، حاول هذا الشاب الإنتحار، عبر تناول مادة سامة، داخل منزله في منطقة القبة.
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