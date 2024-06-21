نقل شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع

نقل المدعو خ.ب، البالغ من العمر 30 عاماً، الى مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة الصليب الأحمر.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، حاول هذا الشاب الإنتحار، عبر تناول مادة سامة، داخل منزله في منطقة القبة.