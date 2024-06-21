بوحبيب اكد موقف لبنان الثابت بتطبيق القرار 1701

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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب كلا من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ، والسفيرة الاميركية ليزا جونسون.وأكد خلال هذه اللقاءات "موقف لبنان الثابت بالمطالبة بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701. وضرورة اعتماد مقاربة جديدة وأكثر فعالية لملف النزوح السوري في لبنان".