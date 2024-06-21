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لبنان

إلى السائقين.. هذا ما سيشهده الطريق من نهر الموت باتّجاه جسر الدورة

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:10
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلــــــــي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بأعمال إصلاح وتزفيت للحفر على المسلك الغربي الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 22-6-2024 ولغاية الساعة 12،30 ظهرًا من التاريخ ذاته.
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سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، دون قطع للطريق أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.  
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