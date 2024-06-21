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لبنان

بري استقبل بهية الحريري وبحث مع درغام والخازن في الأوضاع العامة

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:16
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السيدة بهية الحريري وأبناءها : نادر ، أحمد وغنى .

وكانت الزيارة مناسبة قدمت خلالها الحريري بإسم العائلة الشكر للرئيس بري على تعزيته ومواساته لهم في مصابهم الأليم برحيل المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر) .
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واستقبل بري عضو كتلة "لبنان القوي" النائب أسعد درغام  فالنائب فريد الخازن وعرض معهما للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
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