بري استقبل بهية الحريري وبحث مع درغام والخازن في الأوضاع العامة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السيدة بهية الحريري وأبناءها : نادر ، أحمد وغنى .وكانت الزيارة مناسبة قدمت خلالها الحريري بإسم العائلة الشكر للرئيس بري على تعزيته ومواساته لهم في مصابهم الأليم برحيل المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر) .واستقبل بري عضو كتلة "لبنان القوي" النائب أسعد درغام فالنائب فريد الخازن وعرض معهما للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.