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لبنان

حمية بحث مع الخازن في آخر التطورات

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:19
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استقبل  وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب فريد هيكل الخازن ، حيث تداول معه في آخر المستجدات على الصعيد المحلي.

 كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية ، ولاسيما صيانة الطرقات في قضاء كسروان.
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