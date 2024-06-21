حمية بحث مع الخازن في آخر التطورات

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب فريد هيكل الخازن ، حيث تداول معه في آخر المستجدات على الصعيد المحلي.



كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية ، ولاسيما صيانة الطرقات في قضاء كسروان.

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