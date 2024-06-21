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لبنان

جولة شرق أوسطية لوزيرة الخارجية الألمانية.. وزيارة إلى لبنان

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:23
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 تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت برلين اليوم.

ونقلت "فرانس برس" عن  متحدثة باسم وزارة الخارجية ان بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. 
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ولدى وصولها إلى إسرائيل ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة  مرات عدة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني. 

وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله .

وستلتقي بيربوك أيضا بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.

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