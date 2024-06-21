Advertisement

لبنان

مسجد يتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بعمر السارقين

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1214371-638545853896035395.jpg
Doc-P-1214371-638545853896035395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاصرين، لبنانيّ وسوريّة، سرقا صندوق التبرعات من داخل مسجدٍ، في حيّ بيت كور، في بقرصونا - الضنية.
 
 
وعُلِمَ أنّهما سرقا المال لشراء السجائر، بينما أُعيد لاحقاً صندوق التبرعات إلى إمام المسجد.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سرقة داخل مسجد في بيروت.. شاهدوا الفيديو!
lebanon 24
21/06/2024 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: قرار مجموعة السبع تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية سرقة (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2024 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على برعشيت ليلا استهدفت ساحة البلدة قرب المسجد
lebanon 24
21/06/2024 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد حراس بايدن يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه
lebanon 24
21/06/2024 18:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

مسجد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:59 | 2024-06-21
10:54 | 2024-06-21
10:53 | 2024-06-21
10:43 | 2024-06-21
10:39 | 2024-06-21
10:36 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24