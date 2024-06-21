مسجد يتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بعمر السارقين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قاصرين، لبنانيّ وسوريّة، سرقا صندوق التبرعات من داخل مسجدٍ، في حيّ بيت كور، في بقرصونا - الضنية.



Advertisement وعُلِمَ أنّهما سرقا المال لشراء السجائر، بينما أُعيد لاحقاً صندوق التبرعات إلى إمام المسجد.