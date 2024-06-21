الراعي استقبل السفير الايراني وبحثا في الاوضاع محليا وإقليميا

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى اماني.وجرى عرض للاوضاع الراهنة محليا واقليميا في ضوء المستجدات الحاصلة.