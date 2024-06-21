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لبنان
الراعي استقبل السفير الايراني وبحثا في الاوضاع محليا وإقليميا
Lebanon 24
21-06-2024
|
09:52
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى اماني.
وجرى عرض للاوضاع الراهنة محليا واقليميا في ضوء المستجدات الحاصلة.
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