إحتراق مولد كهرباء وسيارة ودراجة ناريّة... إليكم هذه الصور من الضاحية الجنوبيّة

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في مولد للطاقة الكهربائية، وسيارة رباعية الدفع، ودراجة نارية، في بئر حسن- ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديّات.