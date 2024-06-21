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لبنان

إحتراق مولد كهرباء وسيارة ودراجة ناريّة... إليكم هذه الصور من الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:25
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في مولد للطاقة الكهربائية، وسيارة رباعية الدفع، ودراجة نارية، في بئر حسن- ضاحية بيروت الجنوبية. 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديّات.
 
 
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حريق

بئر حسن

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