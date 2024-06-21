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لبنان

بين سيارتين... حادث سير على أوتوستراد المتن السريع

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:29
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين سيارتين، على أوتوستراد المتن السريع.
 
 
وأشارت إلى أنّ الأضرار ماديّة، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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المتن السريع

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