دعما للمجتمعات المتأثرة بالحرائق... ياسين زار مركز اتحاد بلديات الجومة في بينو

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زار وزير البيئة ناصر ياسين مركز إتحاد بلديات الجومة في بلدة بينو، يرافقه مسؤولون من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، في إطار برنامج تعزيز القدرات ودعم المجتمعات المتأثرة بالحرائق.وقال ياسين:"نحن اليوم، نعطي نسخة مرئية عن النموذج الذي تعمل عليه وزارة البيئة مع شركائها وهو تمويل مرفق البيئة العالمي الذي يتضمن نموذجا لإطفاء حرائق الغابات وهو عبر عمل محلي من فرق مستجيب أول".وأكد "أن عكار اثبتت بكل مؤسساتها الرسمية وغير الحكومية، انها نموذج ناجح عن مكافحة حرائق الغابات وبهذه الآليات الصغيرة التي يجب أن تعمم وتصل الى مناطق عدة ليكون هناك جهوزية في حال شب أي حريق لنستطيع السيطرة عليه بدقائق".وختم ياسين :" نحن اليوم مع إتحاد الجومة والبلديات والمؤسسات والجمعيات على إتفاق لنحمي هذه البيئة على أمل بالمشاريع المقبلة".