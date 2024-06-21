Advertisement

لبنان

دعما للمجتمعات المتأثرة بالحرائق... ياسين زار مركز اتحاد بلديات الجومة في بينو

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1214386-638545887476628090.png
Doc-P-1214386-638545887476628090.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وزير البيئة ناصر ياسين مركز إتحاد بلديات الجومة في بلدة بينو، يرافقه مسؤولون من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، في إطار برنامج تعزيز القدرات ودعم المجتمعات المتأثرة بالحرائق. 
 
Advertisement
وقال ياسين:"نحن اليوم، نعطي نسخة مرئية عن النموذج الذي تعمل عليه وزارة البيئة مع شركائها وهو تمويل مرفق البيئة العالمي الذي يتضمن نموذجا لإطفاء حرائق الغابات وهو عبر عمل محلي من فرق مستجيب أول". 
 
وأكد "أن عكار اثبتت بكل مؤسساتها الرسمية وغير الحكومية، انها نموذج  ناجح عن مكافحة حرائق الغابات وبهذه الآليات الصغيرة التي يجب أن تعمم وتصل الى مناطق عدة ليكون هناك جهوزية في حال شب أي حريق لنستطيع السيطرة عليه بدقائق".
 
وختم ياسين :" نحن اليوم مع إتحاد الجومة والبلديات والمؤسسات والجمعيات على إتفاق لنحمي هذه البيئة على أمل بالمشاريع المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:40 | 2024-06-21
16:36 | 2024-06-21
16:29 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24