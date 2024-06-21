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لبنان

رسائل من دولة عربيّة إلى أميركا... ماذا قِيلَ فيها عن نصرالله؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:53
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مصر بعثت برسائل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة.
 
 
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، فإنّ مصر قالت لواشنطن: "لا تستخفوا بتصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وقدراته".
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