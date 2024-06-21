رسائل من دولة عربيّة إلى أميركا... ماذا قِيلَ فيها عن نصرالله؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مصر بعثت برسائل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، فإنّ مصر قالت لواشنطن: "لا تستخفوا بتصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وقدراته".