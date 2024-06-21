تحذيرٌ من الأمم المتحدة يخصّ لبنان: العالم لا يحتمل "غزة أخرى"!

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش أن قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان، تعملُ على تهدئة التوترات بين إسرائيل و "حزب الله"، وتُساعد على منع التقديرات الخاطئة من قبل الطرفين.

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وفي تصريحٍ له، اليوم الجمعة، دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، وقال: "نحنُ نشعر بقلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والعالم برمته لا يمكنهُ تحمّل أن يُصبح لبنان غزة أخرى".

وأردف: "العديد من الأرواح فقدت على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وعشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا، ويجب على العالم أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية".















