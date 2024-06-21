Advertisement

لبنان

"مطلوب خطير" بقبضة "المعلومات".. هذه تهمته!

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1214419-638545955584340904.jpg
Doc-P-1214419-638545955584340904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من شعبة المعلومات من مفرزة القبيات في قوى الأمن الداخلي، وبعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "ف.ط."، وهو أحد أخطر المطلوبين في سرقة السيارات.
 
Advertisement
وعلى الأثر، أُحيلَ الموقوف إلى القضاء المُختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
مواضيع ذات صلة
نداءٌ من الكويت إلى رعاياها في لبنان: للمغادرة في أقرب وقتٍ ممكن
lebanon 24
22/06/2024 03:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
lebanon 24
22/06/2024 03:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ أرقام تكشف أبرز دول عربية منتجة ومستوردة للبرتقال
lebanon 24
22/06/2024 03:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نداءات تحذيرية للبنان.. دولٌ بارزة وجهات أممية تدقّ ناقوس الخطر!
lebanon 24
22/06/2024 03:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:40 | 2024-06-21
16:36 | 2024-06-21
16:29 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24