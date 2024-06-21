"مطلوب خطير" بقبضة "المعلومات".. هذه تهمته!

تمكنت دورية من شعبة المعلومات من مفرزة القبيات في قوى الأمن الداخلي، وبعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "ف.ط."، وهو أحد أخطر المطلوبين في سرقة السيارات.

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وعلى الأثر، أُحيلَ الموقوف إلى القضاء المُختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.