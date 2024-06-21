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لبنان
"مطلوب خطير" بقبضة "المعلومات".. هذه تهمته!
Lebanon 24
21-06-2024
|
12:41
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات من مفرزة القبيات في قوى الأمن الداخلي، وبعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "ف.ط."، وهو أحد أخطر المطلوبين في سرقة السيارات.
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وعلى الأثر، أُحيلَ الموقوف إلى القضاء المُختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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