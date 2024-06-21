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لبنان

عملية أمنية تُوقع بـ"متحرش" في منطقة لبنانية.. هكذا تم توقيفه!

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم مختلفة في جميع المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بالتحرش بأطفال قصّر.
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بناء عليه، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: - ب. ن. (مواليد عام 1980، فلسطيني)

ونتيجة مقاطعة المعلومات، تبيّن ضلوع الأخير بجرائم سرقة دراجات آلية من مدينة صيدا ومحيطها.

على الأثر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده حيث نصبت به كمينا محكما أسفر عن توقيفه على متن دراجة آلية تم ضبطها، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي.

 سلم مع المضبوطات الى مخفر حارة صيدا، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء.
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