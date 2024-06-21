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لبنان

في الضاحية الجنوبية وبعلبك.. بيان يكشف ما فعله الجيش! (صور)

Lebanon 24
21-06-2024 | 13:22
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 أشارت قيادة الجيش في بيان، إلى أن دورية من مديرية المخابرات، أوقفت في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية المواطنَين (ح.ه.) و(ع.ق.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها (سيلفيا، حشيشة الكيف، باز كوكايين).
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كما دهمت دورية من المديرية في بلدة بوداي - بعلبك منزلًا ومزرعة للمواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على سيارة المواطن (ز.ش.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها. وقد سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
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