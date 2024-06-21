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لبنان

قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!

Lebanon 24
21-06-2024 | 14:01
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هدّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الجمعة، باتخاذ تل أبيب قريباً ما أسماها بـ"قرارات لازمة لوقف هجمات "حزب الله".

وفي بيان له، قال كاتس: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ القرارات اللازمة قريبًا".
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ولم يوضح الوزير في بيانه طبيعة هذه القرارات، لكن مسؤولين إسرائيليين هددوا في الأشهر الأخيرة بشن حرب شاملة على لبنان ما لم يبتعد مقاتلو "حزب الله" عن الحدود بين البلدين إلى شمال نهر الليطاني.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيل "المصادقة" على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، في حين أن "حزب الله" يربط وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على غزة التي بدأتها يوم 7 تشرين الأول 2023.

 
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