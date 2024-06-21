قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!

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وفي بيان له، قال كاتس: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ القرارات اللازمة قريبًا".ولم يوضح الوزير في بيانه طبيعة هذه القرارات، لكن مسؤولين إسرائيليين هددوا في الأشهر الأخيرة بشن حرب شاملة على لبنان ما لم يبتعد مقاتلو "حزب الله" عن الحدود بين البلدين إلى شمال نهر الليطاني.والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيل "المصادقة" على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، في حين أن "حزب الله" يربط وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على غزة التي بدأتها يوم 7 تشرين الأول 2023.