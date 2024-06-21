بعد انتشار فيديو يظهر تلف كمية من اللحوم.. توضيحٌ من "صندوق الزكاة"

صدر عن صندوق الزكاة في لبنان البيان الآتي:

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"نشرت احدى الصفحات المحلية الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآلية تحمل شعار احدى المؤسسات الانسانية العاملة في لبنان ترمي كمية من اللحوم في احد المكبات، وعلّقت على الفيديو معتبرة ان المؤسسة الانسانية المشار اليها ترمي اللحوم بدلاً من توزيعها على اصحاب الحاجة، في حين ان ما نُشِرَ يجافي الواقع والحقيقة، علماً أن الآلية كانت قد قدمتها المؤسسة الانسانية الى صندوق الزكاة في بيروت منذ اكثر من 10 سنوات.لذلك، يهمّ صندوق الزكاة في لبنان ان يوضح ما يلي:1- استلم صندوق الزكاة في لبنان كمية من اللحوم من احدى الجهات المانحة المحليّة بهدف توزيعها على اصحاب الحاجة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.2- قبل المباشرة بعملية التوزيع، وعند الكشف على اللحوم، تبيّن ان هذه اللحوم غير مطابقة للمواصفات على الاطلاق ولا يمكن توزيعها على الناس، فتقرر تلفها.3- كلّفت ادارة الصندوق الموظفين المختصين بنقل الكمية بعد تلفها الى احد المكبات، وبهدف نقلها، تم استخدام الآلية الظاهرة في الفيديو، العائدة لصندوق الزكاة في لبنان وليس للمؤسسة الانسانية المشار اليها اعلاه، الا انها تحمل شعار المؤسسة باعتبار ان الاخيرة قدمت هذه الآلية هبة للصندوق منذ فترة طويلة.4- ان صندوق الزكاة اتلف كمية اللحوم هذه اهتماما منه بصحة الناس وسلامتهم ولرفضه ان يوزّع على اصحاب الحاجة لحوم غير مطابقة للمواصفات ممكن ان تؤثر سلبا على صحتهم وسلامتهم.5- لا علاقة للمؤسسة الانسانية المشار اليها اعلاه بكل ما ورد في الفيديو المنشور باستثناء وجود شعارها على الآلية العائدة لصندوق الزكاة لانها مقدّمة منها.6- يتمنى صندوق الزكاة في لبنان على وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي توخّي الدقّة في نشر الاخبار واستقاء المعلومات من مصادرها، ويحتفظ بحقوقه لاي جهة كانت".