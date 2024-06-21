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لبنان

"أنا قلق جدا".. وزير الدفاع الأميركي السابق يعلق على فيديو "حزب الله" فوق حيفا

Lebanon 24
21-06-2024 | 14:40
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علق وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر على المشاهد التي نشرها "حزب الله" عن استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل وعادت بها طائرات القوة الجوية التابعة له.

وقال إسبر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أنا قلق جدا حيال ذلك حيث نشهد تصعيدا حقيقيا من الناحية الخطابية، وأن إرسال حزب الله الطائرات المسيرة على اسرائيل ومحيط مدينة حيفا، كان تهديدا وانذارا واضحا بأنهم يمكنهم مراقبتنا، وبناء عليه استهدافنا، من المهم وضع ذلك في عين الاعتبار خصوصا وأننا نعلم أن حزب الله صنع أكثر 150 ألف صاروخ وقذيفة، ويمكنه إحداث ضرر لكل إسرائيل تقريبا".

 وأردف إسبر: "يجب أن نكون قلقين، وهذا القلق ليس جديداً علينا، فمنذ أن ابتدأ الصراع في غزة، وحزب الله يرمي الصواريخ والطائرات المسيّرة من الجانب الشمالي الإسرائيلي تقريباً كل يوم، وتسبب بقتل حفنة من الإسرائيليين، وتهجير أكثر من 60-80 ألف مواطن إسرائيلي من الشمال".

 وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تُظهر مجمع الصناعات العسكرية - شركة "رافائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وميناء حيفا المدني، ومحطة كهرباء حيفا، ومطار حيفا، وخزانات نفط، ومنشآت بتروكيميائية.

 كما وثّق "الهدهد" مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5. (روسيا اليوم)

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