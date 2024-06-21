ليس نصرالله وحزبه.. ماذا يخيف قبرص؟

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بعدما حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبرص مساء الأربعاء، من مغبة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لاستهداف لبنان، كشف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الاثنين دعم نيقوسيا في مواجهة المخاطر المحدقة.وقال للصحافيين اليوم الجمعة إن "وزير خارجية قبرص سيبلغ نظراءه الأوروبيين الاثنين المخاطر المحدقة بعد تهديدات حزب الله".وأضاف في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن "اتهامات نصرالله ضد قبرص غير منصفة وتفتقد أي أساس"، مؤكدًا أن قبرص ليست خائفة من حزب الله بل من تدفق اللاجئين والمهاجرين إذا اتسع النزاع على لبنان.كذلك شدد على أن الاتحاد الأوروبي قلق جداً من مخاطر توسع الحرب على لبنان، وقال: "نتحدث مع حزب الله والحكومة اللبنانية وإيران من أجل وقف التصعيد". (العربية)