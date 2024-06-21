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لبنان

الخارجية البريطانية: اتساع رقعة الصراع بين لبنان وإسرائيل ليس في مصلحة أحد

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:11
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نشرت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها على منصة "إكس"، بياناً، أعلنت فيه أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون تحدثت مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مُعرباً عن قلقه بشأن ارتفاع منسوب التوتر بين لبنان وإسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحساب.
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وبحسب البيان، فقد أكد كاميرون أن "اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة أحد"، مشدداً على أن "بريطانيا تريد أن تشهد حلاً سلمياً عن طريق التفاوض على تسوية".
وكانت رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت في وقتٍ سابق أن "ميقاتي تلقى اتصالاً من كاميرون جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة".
 
وخلال الاتصال، أبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام باي اتصالات ومساعي لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان وتثبيت الهدوء والأمن والاستقرار.
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