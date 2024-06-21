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لبنان

بوريل يعلّق على تهديد نصرالله لقبرص.. فماذا قال؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:17
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علّق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقبرص من مغبة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لاستهداف لبنان.


وقال بوريل: "نتضامن مع قبرص، وملتزمون بدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة"، وتابع: "نشاطر التزامات قبرص القوية لتعزيز جهود خفض التوتر".
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