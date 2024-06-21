بوريل يعلّق على تهديد نصرالله لقبرص.. فماذا قال؟

علّق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقبرص من مغبة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لاستهداف لبنان.





وقال بوريل: "نتضامن مع قبرص، وملتزمون بدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة"، وتابع: "نشاطر التزامات قبرص القوية لتعزيز جهود خفض التوتر".

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