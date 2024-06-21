Advertisement

لبنان

هل تواصلت "اليونيفيل" مع "حزب الله"؟ خبرٌ يكشف

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1214470-638546072875337099.jpg
Doc-P-1214470-638546072875337099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت قيادة "اليونيفيل" في لبنان كل الأنباء التي تحدثت عن أنها قلصت مهامها في جنوب لبنان، مؤكدة أن "هذا الكلام عارٍ من الصحة"، مشيرة إلى أنها "تعمل على مضاعفة الجهود لتنفيذ القرار 1701". 
Advertisement
وأكدت "اليونيفيل" أنها "تعمل كوسيط بين إسرائيل ولبنان لتخفيف التصعيد"، وقالت: "طالبنا بحلّ دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء الصراع على الحدود، وقواتنا عرضة للخطر بسبب الأحداث القائمة".
مع ذلك، فقد نفت "اليونيفيل" حصول أي تواصل مباشرٍ بينها وبين "حزب الله"، مؤكدةً أن تواصلها يكون مع الدولة اللبنانية، وقالت: "الحلول الدبلوماسية ممكنة ولكن يجب التوصل لوقف نار أولاً". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:55 | 2024-06-21
16:40 | 2024-06-21
16:36 | 2024-06-21
16:29 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24