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لبنان

هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر

Lebanon 24
21-06-2024 | 16:08
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توقّعت مصادر مصرفية أن يعمل مصرف لبنان على رفع موجوداته بالعملات الأجنبية لغاية 2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.
وذكرت المصادر أنّ البنك المركزي يعمل وفق آليات مرتبطة بالسوق تساهم في تحصيل دولارات لصالح الإحتياط بمعزلٍ عن الدولارات التي يستخدمها لصالح صرف رواتب القطاع العام.
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وبحسب المصادر، فإنَّ المصرف المركزي يتمكن شهرياً من جمع أكثر من 300 مليون دولار لصالح الإحتياطي، وتضيف: "بذلك، فإن مصرف لبنان يؤدي 3 أدوار رئيسية ظاهرية، الأول وهو تأمين دولارات الرواتب، الثاني وهو تأمين دولارات الاحتياطي، والثالث هو الحفاظ على استقرار سعر الدولار في السوق بمعزل عن المهمات الأخرى المرتبطة بسعر الدولار".

لبنان

خاص

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