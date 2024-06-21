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لبنان

باسيل: "الحياة بلا بَيْ بتفقد رونقها"

Lebanon 24
21-06-2024 | 16:29
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هنأ رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الآباء بعيدهم، وقال في منشور عبر منصة "إكس": "في كتير انواع من الآباء بالحياة، بالدم وبالروح، بالسما وعلى الارض، ومن دون شك، في كتير أسباب لتكريم كل حدا منن. الحياة بلا بي بتفقد رونقها. الله يرحم الأموات، وينعاد بالخير على الأحياء، ويخليهم بقلوبكم وين ما كانوا".
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