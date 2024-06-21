باسيل: "الحياة بلا بَيْ بتفقد رونقها"

هنأ رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الآباء بعيدهم، وقال في منشور عبر منصة "إكس": "في كتير انواع من الآباء بالحياة، بالدم وبالروح، بالسما وعلى الارض، ومن دون شك، في كتير أسباب لتكريم كل حدا منن. الحياة بلا بي بتفقد رونقها. الله يرحم الأموات، وينعاد بالخير على الأحياء، ويخليهم بقلوبكم وين ما كانوا".

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