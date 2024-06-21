نداءٌ من الكويت إلى رعاياها في لبنان: للمغادرة في أقرب وقتٍ ممكن

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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، المواطنين الكويتيين المُتواجدين في الجمهورية اللبنانية من دون حاجة مُلحة، إلى مغادرة البلد المذكور في أقرب وقتٍ ممكن.كذلك، طلبت الوزارة في بيان لها ممن تعذر عليه مغادةر لبنان، التواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية فوراً عبر هاتف الطوارئ للسفارة 71171441.وجدّدت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المُتعاقبة التي تشهدها المنطقة.