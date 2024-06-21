26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أنا أصدق نصرالله".. إقرأوا ماذا قيل داخل إسرائيل!
Lebanon 24
21-06-2024
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن تطورات القتال عند الجبهة مع لبنان، والتشكيك في قدرة إسرائيل على مواجهة قوة حزب الله وصواريخه.
وقال اللواء في الاحتياط لدى الاحتلال، إسحاق بريك، إنّه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في غزة وما يحدث في لبنان، مضيفاً أنّ "حزب الله يطلق علينا يومياً عشرات الصواريخ والمسيرات، ونحن لا ننجح في وقف ذلك".
Advertisement
وأضاف بريك أنّ "إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة، في وقتٍ لم تنجح في وقف صواريخ حزب الله، لا عبر طائرات، ولا من خلال القبة الحديدية، ولم تستعد للمسيرات".
من جانبه، قال وزير "الأمن" السابق، موشيه يعلون، للقناة الـ"12" الإسرائيلية، إن "إسرائيل لم تكن في أزمة كهذه منذ قيامها، وهي في الواقع بلا قيادة".
وأضاف أنّ هناك من أعلن انتصاراً مطلقاً، متسائلاً: ماذا يعني هذا؟ هذا شعار جميل من أجل الشعبوية، لكنه ليس شيئاً عملياً".
أمّا رئيس حزب العمل، يائير غولان، فقال إنّ "فرصة التوصل إلى وقف إطلاق نار في الشمال هي عبر وقف القتال في الجنوب، وفي ظل هذه الحكومة الإسرائيلية، فممنوع الدخول في قتال عند الحدود الشمالية، لأن هذا غير مشروع ببساطة".
وتابع أنّ "هذه الحكومة فقدت شرعيتها في الـ7 من تشرين الأول، وهي غير قادرة على اتخاذ قرارات لمصلحة إسرائيل، وكل استطلاعات الرأي تظهر ذلك".
وأكد رئيس الموساد السابق، تامير باردو، للقناة الـ"12" الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسمع ولا يرى، وهو يفكر فقط في نفسه، ويقود إسرائيل إلى كارثة".
وتابع: "من ناحية نتنياهو ليس لديه استراتيجية ولا رؤية في أي موضوع. إلى حد ما، أنا أصدق أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكثر مما أصدق نتنياهو".
وفي وقتٍ سابق، قال العقيد في الاحتياط، كوبي مروم، إنّ حزب الله "يُملي قوّة التصعيد ونطاقه"، مُطالباً بوجوب أن يُعكس الأمر، وأن "يأخذ الجيش زمام المبادرة في الشمال".
ووفقاً لمروم، فإنّ على المجلس الوزاريّ المصغّر اتّخاذ قرار بـ"نقل مركز الثقل إلى الشمال"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر "لن يكون بسيطاً"، لأنّ الجناح اليمينيّ "سيبقى راغباً في احتلال غزّة كلّها، وفرض حكم عسكريّ هناك".
وفي حال تجاوز هذا الأمر، فإنّ على المجلس الوزاريّ المصغّر أن "يحدّد أهدافاً للحرب في الشمال"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل في حاجة إلى نقل الفِرَق للمرّة الأولى في هذه الحرب، وإلى وضع تهديد حقيقيّ مهمّ عند الحدود ضدّ حزب الله".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
Lebanon 24
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
05:00 | 2024-06-21
21/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حملة التخوين.. توضيح من "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة"
Lebanon 24
بعد حملة التخوين.. توضيح من "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة"
02:29 | 2024-06-21
21/06/2024 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما أعلنه نتنياهو قبل قليل
Lebanon 24
عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما أعلنه نتنياهو قبل قليل
06:36 | 2024-06-21
21/06/2024 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:43 | 2024-06-21
فتح باب القروض بشروط صعبة
16:55 | 2024-06-21
إيران: "حزب الله" يمتلك القدرة على حماية نفسه
16:55 | 2024-06-21
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2024-06-21
نداءٌ من الكويت إلى رعاياها في لبنان: للمغادرة في أقرب وقتٍ ممكن
16:29 | 2024-06-21
باسيل: "الحياة بلا بَيْ بتفقد رونقها"
16:08 | 2024-06-21
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
22/06/2024 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24