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لبنان

إيران: "حزب الله" يمتلك القدرة على حماية نفسه

Lebanon 24
21-06-2024 | 16:55
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حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، من أنّ "أي تحرك مضلِّل من جانب إسرائيل يهدف إلى حماية نفسها، ويمكن أن يُغرق المنطقة في صراع إقليمي جديد، ستكون نتيجته تدمير البنية التحتية في لبنان، وكذلك الأراضي المحتلة عام 1948".
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وفي تغريدةٍ في منصة "أكس"، قالت البعثة الإيرانية إنّه "لا شك في أنّ هذه الحرب سيكون فيها خاسر وحيد، هو النظام الصهيوني".

وأكّدت البعثة أنّ "المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - تمتلك القدرة على حماية نفسها ولبنان"، مضيفة: "ربما حان وقت الإبادة الذاتية لهذا النظام غير الشرعي".

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