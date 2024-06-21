إيران: "حزب الله" يمتلك القدرة على حماية نفسه

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وفي تغريدةٍ في منصة "أكس"، قالت البعثة الإيرانية إنّه "لا شك في أنّ هذه الحرب سيكون فيها خاسر وحيد، هو النظام الصهيوني".وأكّدت البعثة أنّ "المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - تمتلك القدرة على حماية نفسها ولبنان"، مضيفة: "ربما حان وقت الإبادة الذاتية لهذا النظام غير الشرعي".