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لبنان

فتح باب القروض بشروط صعبة

Lebanon 24
21-06-2024 | 17:43
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تفكر بعض المصارف الكبرى بفتح باب القروض بشروط صعبة، وبالعملات الصعبة، وعلى نطاق محدود، مع بداية الخريف المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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