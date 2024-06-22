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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق أجواء مزارع شبعا وحاصبيا وجبل الشيخ

Lebanon 24
22-06-2024 | 00:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على المقلب الشرقي لمنطقة راشيا الوادي في سهل البقاع .
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