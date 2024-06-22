تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب

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أبلغ عدد من موظفي مراكز الخدمات المالية المتعاقدة مع إدارات الدولة وخاصةً وزارة المالية أقرباءهم بعدم دفع رسوم الميكانيك في الوقت الراهن والإنتظار حوالى أسبوع او عشرة أيام، لأنه سيصار، وبحسب المعلومات الى إلغاء رسم المليون ليرة الإضافي والذي يعرف برسم Viniette، أي اللاصق الذي من المفترض أن يوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، وهو غير متوفر حالياً ولن يتوفر في القريب العاجل. وقام عدد كبير من المواطنين بالتروي بدفع رسوم الميكانيك لعلهم يوفرون مليون ليرة لبنانية عن كل سيارة لديهم.المصدر لفت الى أن كل من دفع هذه الرسوم سوف يُعطى له اللاصق مجاناً عند توافره كون هناك إستحالة لإعادة الأموال التي تم تحصيلها.