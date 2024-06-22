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لبنان

بيع أراض "ملتبس" في ضواحي زحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2024 | 01:45
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يتحدث عدد من المعنيين في الشأن العقاري في مدينة زحلة وضواحيها عن أن هناك حركة بيوعات كثيرة للأراضي وخاصةً الزراعية منها في ضواحي المدينة من ناحية بر الياس والفرزل.
وقال المصدر "إن هذه البيوعات ليست ما بين المزارعين والزحليين أبناء المدينة بل تتم بين زحليين غير مقيمين في المدينة ووصلتهم العقارات عن طريق الإرث، وبين رجال أعمال من خارج البيئة الزحلية يرغبون دائماً في شراء العقارات في خراج عروس البقاع وجوارها .
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المصدر وجه تنبيها للبلدية حيال ما يحصل معتبرا أن  هناك شيئا خارجا عن المألوف يحصل.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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