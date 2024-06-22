بيع أراض "ملتبس" في ضواحي زحلة

Advertisement

يتحدث عدد من المعنيين في الشأن العقاري في مدينة زحلة وضواحيها عن أن هناك حركة بيوعات كثيرة للأراضي وخاصةً الزراعية منها في ضواحي المدينة من ناحية بر الياس والفرزل.وقال المصدر "إن هذه البيوعات ليست ما بين المزارعين والزحليين أبناء المدينة بل تتم بين زحليين غير مقيمين في المدينة ووصلتهم العقارات عن طريق الإرث، وبين رجال أعمال من خارج البيئة الزحلية يرغبون دائماً في شراء العقارات في خراج عروس البقاع وجوارها .المصدر وجه تنبيها للبلدية حيال ما يحصل معتبرا أن هناك شيئا خارجا عن المألوف يحصل.