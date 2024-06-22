نصرالله عند الحدود!

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لاحظ مواطنون لبنانيون، عند المراكز الحدودية بين لبنان وسوريا وتحديداً على الجانب السوري، وجود صور لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله داخل المكاتب الحكومية السورية، وذلك إلى جانب صور الرئيس السوري بشار الأسد.ووضعت صور نصرالله في إطار واضح لدى مختلف مكاتب المسؤولين، فيما بعضها كان "تقدمة" من أشخاص معينين وقد جرى تعليقها ضمن الممرات الداخلية والخارجية عند المعابر.