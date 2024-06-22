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لبنان

نصرالله عند الحدود!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2024 | 02:15
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لاحظ مواطنون لبنانيون، عند المراكز الحدودية بين لبنان وسوريا وتحديداً على الجانب السوري، وجود صور لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله داخل المكاتب الحكومية السورية، وذلك إلى جانب صور الرئيس السوري بشار الأسد.
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ووضعت صور نصرالله في إطار واضح لدى مختلف مكاتب المسؤولين، فيما بعضها كان "تقدمة" من أشخاص معينين وقد جرى تعليقها ضمن الممرات الداخلية والخارجية عند المعابر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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