نائب مستاء: "زهقنا ومش ناقصنا"

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خلال إحدى الدردشات، قال أحد النواب إنه "ملّ من الحديث عن الموضوع المرتبط بدور حزب الله في تحديد خيارات الحرب والسلم في لبنان".وقال: "كل مرة منحكي هالحديث وما في شي جديد.. شو يلي تغيّر؟ ما شي.. منحكي منحكي ومنصرخ والإسطوانة نفسها".واعتبر هذا النائب أن لبنان بات في مرحلة "الخطر الفعلي" خلال اليومين الماضيين خصوصاً بعد التهديد بالاستعداد للحرب، منتقداً ما يقوم به "حزب الله" من إطلاق تهديدات باتجاه دول أخرى صديقة للبنان، وقال: "مش ناقصنا بعد مشاكل مع بلدان تانية".