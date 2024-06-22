Advertisement

لبنان

نائب مستاء: "زهقنا ومش ناقصنا"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1214577-638546406588047408.jpg
Doc-P-1214577-638546406588047408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال إحدى الدردشات، قال أحد النواب إنه "ملّ من الحديث عن الموضوع المرتبط بدور حزب الله في تحديد خيارات الحرب والسلم في لبنان".
وقال: "كل مرة منحكي هالحديث وما في شي جديد.. شو يلي تغيّر؟ ما شي.. منحكي منحكي ومنصرخ والإسطوانة نفسها".
Advertisement
واعتبر هذا النائب أن لبنان بات في مرحلة "الخطر الفعلي" خلال اليومين الماضيين خصوصاً بعد التهديد بالاستعداد للحرب، منتقداً ما يقوم به "حزب الله" من إطلاق تهديدات باتجاه دول أخرى صديقة للبنان، وقال: "مش ناقصنا بعد مشاكل مع بلدان تانية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2024-06-22
05:30 | 2024-06-22
05:27 | 2024-06-22
05:23 | 2024-06-22
05:12 | 2024-06-22
05:00 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24