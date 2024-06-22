هؤلاء عدلوا عن المجيء الى لبنان

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تفيد أوساط نقابية في قطاع السياحة والسفر أنّ "عددا لا يستهان به من اللبنانيين الذين كانوا قد حجزوا بطاقاتهم من الولايات المتحدة الأميركية باتجاه لبنان، تراجعوا عن السفر إلى بلدهم الأم بعد تنبيهات عدّة وصلتهم حيال الأشهر المقبلة".