لا احد يريد الحرب الشاملة.. والمبادرة لا تزال بيد الحزب؟

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بالرغم من الدمار الكبير وغير المسبوق في قرى الجنوب الحدودية، الا ان المبادرة العسكرية لا تزال منذ اليوم الاول للمعارك بيد "حزب الله" فهو الذي اطلق الشرارة الاولى للمعركة وهو الذي يرفع سقف الاشتباكات ردا على تخطي اسرائيل بعض الخطوط الحمر وهو الذي يخفض مستوى المعركة، ومن الواضح، ان غرق الجيش الاسرائيلي في المستنقع الغزاوي يجعله خاضعا بشكل او بآخر، لما يريده الحزب على الجبهة الجنوبية (شمال فلسطين المحتلة)، الا في حال اراد الذهاب عمدا الى حرب شاملة.في الايام الماضية اظهر "حزب الله" تفوقه في معركة الردع، من خلال توقفه المفاجئ عن استهداف الجيش الاسرائيلي في مناسبة عيد الاضحى ليسمح لاهالي الجنوب زيارة قراهم وهذا ما حصل من دون ان تتمكن اسرائيل من استهداف اي من السيارات التي وصلت الى القرى الامامية مع استمرار الغارات بشكل محدود التي استهدفت بعض المنازل الفارغة على طول الجبهة من دون ان تشهد اي من القرى غارات مكثفة او عملية قصف مدفعي واسعة.بمعنى آخر قد يكون القرار الاسرائيلي اليوم، مع التسليم بأن تل ابيب تقوم على تبييت نوايا عدوانية دائمة، عدم فتح اي جبهة مع الحزب في ظل الحرب في غزة،وانه في حال قرر الحزب ايقاف عملياته فإن اسرائيل ستوقف بدورها عملها العسكري في الجنوب. من هنا يمكن استنتاج توجه آخر، هو ان الطرفين لا يريدان الحرب الشاملة، بل يفضلان الاستمرار ضمن هذا المستوى من المعارك، تتصاعد آحياناً وتنخفض احياناً، مع العلم ان هذه المعارك قد تتدحرج في اي وقت من دون ارادة اي من الطرفين.قبل ايام وبعد اغتيال اسرائيل لاحد ابرز قادة "حزب الله" صعد الحزب ضرباته بشكل كبير جدا وهذا ما ادى الى الحديث عن امكانية اشتعال الحرب الشاملة بالتوازي مع تهديدات اسرائيلية كبيرة ومتصاعدة، وكان يمكن لمن يريد هذه الحرب ان يستفيد من تلك اللحظة الحساسة ويذهب بالاشتباكات الى مستوى لا يمكن العودة عنه، لكن هذا لم يحصل، ارتفع منسوب المعركة لعدة ايام وعاد للانخفاض مجددا الى المستوى المعتاد الذي ساد في الاشهر الاخيرة.يريد الطرفان رسم خطوط حمراء لبعضهما البعض، اذ انهما ليسا في وارد فتح جبهات لا يمكن اغلاقها، بل على العكس، بات هناك مصلحة بأن يتم التوصل لوقف اطلاق نار في غزة لكي تتوقف الجبهة اللبنانية التي اصبحت تؤدي الى استنزاف "حزب الله" من جهة والجيش الاسرائيلي من جهة اخرى كما ان اقتراب فصل الخريف وموسم المدارس يفرض على مسؤولية كبرى على الحكومة الاسرائيلية بضرورة اعادة المستوطنين الى الشمال من دون تأخير، على اعتبار ان العودة تحتاج الى تحضيرات مواكبة كثيرة.تسير الضغوطات الاميركية على اسرائيل بالتوازي مع انكشاف الرغبة الحقيقية للحكومة الاسرائيلية بعدم الذهاب الى حرب في الشمال وهذا ما يسهل على واشنطن منع اي تدهور اضافي في الواقع الامني على الحدود، الامر الذي ينطبق على الجانب اللبناني، فما دامت جبهة غزة قادرة على القتال اليوم، لا يبدو ان "حزب الله" راغب او مستعجل لتحويل المعركة الى حرب شاملة..