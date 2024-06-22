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لبنان
في ظل استمرار الحرب … صناعة الكشك توفر مدخولا للعائلات الجنوبية
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
|
Lebanon 24
22-06-2024
|
05:30
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تشتهر السيدات الجنوبيات في هذه الأيام باعداد المونة الصيفية وتصنيع الزراعات المحلية ومنها شراب البندورة وكبس المخللات والزعتر والكشك الذي يتكون من البرغل واللبن ويباع بالدولار نظرا لانهيار العملة الوطنية امام ارتفاع الدولار وكيلو الكشك ب 30 دولارا وهو للاستهلاك المنزلي او يباع أحيانا في بيروت وصيدا والبقاع والنبطية بناء لطلب مسبق عليه من قبل العائلات وهو لا يصدر للخارج نظرا لمحدودية كميته التي لا تكفي سوى للسوق المحلية
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وقالت منى محمد جميل ،وهي ربة منزل ل" لبنان 24" ان سعر كيلو البرغل يبلغ 150 الف ليرة وسطل اللبن ب 500 الف ليرة وبعد خلط البرغل باللبن يترك لمدة 4 أيام داخل المنزل ثم يتم تعريضه للشمس 4 أيام أخرى حتى يتجفف ومن ثم يوضع في الثلاجة لمدة يوم واحد ثم الى المطحنة لطحنه ويصبح صالحا للاكل والبيع ما بين 30 و40 دولارا للكيلو الواحد.
اما السيدة زينب برو فقالت: ننهمك هذه الأيام باعداد الكشك وهناك طلبات مسبقه لشرائه من قبل أهالي بيروت واعداد الكيلو يكلف 600 الف ليرة ونبيعه بمليون ليرة بدل اتعابنا وهذه المهنة تضاف الى مهنة زوجي في التعليم وهي دعم لنا قدر المستطاع لان الحياة صعبة بمتطلباتها.
وقال الخبير الزراعي محمود علوية انها مهنة شاقة للنساء والكشك لا يباع في السوبرماركات انما لدى مصنعيه في البيوت ونحن نراقب عملية اعداده من الناحية الصحية ومن اجل سلامة الغذاء كي يبقى مجتمعنا بعيدا عن الأوبئة والامراض.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
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