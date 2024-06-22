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لبنان

جريمة مروعة في صيدا.. أحمد وجد مقتولا أمام مزرعته

Lebanon 24
22-06-2024 | 02:10
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شهدت بلدة زيتا في قضاء صيدا جريمة قتل صباح اليوم السبت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفي التفاصيل، فقد وجد مقتولا المدعو احمد مروه أمام مزرعته وتم نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة وتولت الادلة الجنائية ومخابرات الجيش التحقيق في ملابسات الحادثة.
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