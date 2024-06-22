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لبنان

بالصورة.. انقلاب بيك اب على أوتوستراد المصيلح

Lebanon 24
22-06-2024 | 02:16
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انقلب صباح اليوم السبت بيك على اوتوستراد المصيلح الزهراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وطلب من السائقين القيادة على مهل واخذ الحيطة والحذر.

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