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لبنان
اضراب مفتوح في مستشفى الحريري اعتباراً من الاثنين.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
22-06-2024
|
02:42
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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، الاضراب المفتوح في اقسام المستشفى كافة (ما عدا قسم العلاج النهاري وقسم غسيل الكلى)، ابتداء من نهار الاثنين في 24 من الحالي، واصدر بيانا جاء فيه: "عَوْدٌ على بَدْء، ونتيجة اللامبالاة من قِبل المعنيين في الإدارة بمصير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والآيل حتما إلى الإنهيار قريباً، اذا استمر هذا الترهل الإداري الذي لم يسبق له مثيل، وفي ظل غياب الخطط التنفيذية الواضحة للنهوض بالمستشفى، والذي ينعكس بطبيعة الحال على أداء المستشفى الحكومي الأكبر في لبنان وحجم الخدمة التي يُقدمها وعلى مستقبل العاملين فيه بطبيعة الحال والذين أصبحوا يتسولُّون رواتبهم رغم إلتزامهم دوام عمل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وإعلاءً للصوت لعلنا نجدُ آذاناً صاغية لمعاناتنا ، نعلن الإضراب المفتوح في كافة أقسام المستشفى (ما عدا قسم العلاج النهاري وقسم غسيل الكلى) إبتداءً من نهار الإثنين ٢٤-٦-٢٠٢٤ والتجمع عند التاسعة والنصف صباحا داخل المستشفى".
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وجددت اللجنة مناشدة وزارة الصحة "كسلطة وصاية للتدخل لوضع حد لهذا الانهيار وتحمل المسؤولية من خلال تكليف إدارة كفيلة بالنهوض بهذا الصرح الطبي وإعادة تشكيل الهيكلية الإدارية الداخلية (رؤساء مصالح ودوائر) للمستشفى لما لذلك من أثر في تفعيل العمل".
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