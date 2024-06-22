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لبنان

جعجع التقى وفدا من بلدات الشريط الحدودي

Lebanon 24
22-06-2024 | 03:26
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من بلدات الشريط الحدودي، رميش، عين إبل، دبل، والقوزح، في حضور موفد رئيس "القوات" إلى بعض مناطق الجنوب جان العلم، منسق منطقة بنت جبيل جوزيف سليمان ورؤساء مراكز القوات في البلدات المذكورة.
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وضم الوفد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، رئيس بلدية دبل خليل حنا، مختار القوزح قيصر رزق، وعددا من أعضاء المجالس البلدية في البلدات المذكورة.

وخلال اللقاء عرض الوفد على رئيس "القوات" المشاكل التي تعانيها المنطقة خصوصاً لناحية الشؤون التربوية والصحية والتهميش في إدارات الدولة، فاعتبر جعجع انه "من اقل واجبات الدولة ان تعنى بهذه القضايا الحيوية بدلا من تجاهلها والتصرف باستنساب وتمييز".

من جهته، حيا جعجع اهالي رميش وعين إبل ودبل والقوزح لصمودهم في ارضهم في ظل الأوضاع الراهنة، واكد للوفد ان "القوات اللبنانية تقف كما دائماً إلى جانب اهالي المنطقة وتعطيهم الاولوية على باقي المناطق الأخرى منذ بداية تدهور الاوضاع الامنية في الجنوب".

وشدد على انه "على كامل الاستعداد للمساعدة حيال مختلف مطالبهم بالقدر الذي يمكن للقوات المساعدة به، ودعاهم الا يترددوا في طلب المساعدة عند الحاجة"، موضحاً ان "القوات شفافة جداً في هذا الاطار، فصحيح انها لن تتردد في القيام بما يمكنها القيام به، الا انها في الوقت عينه لا تملك مقدرات الدولة، لذا عندما يكون هناك امر اكبر من طاقتنا او لا يمكننا القيام به سنبلغكم بذلك صراحةً وبشكل واضح".
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